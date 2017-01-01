Оновлено світовий рекорд на дистанції 2000 метрів

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Ефіопська бігунка встановила нову планку на турнірі в іспанському Сабаделі

Гензебе Дібаба

Ефіопкана міжнародних змаганнях у Сабаделі (Іспанія, 7 лютого) встановила новий світовий рекорд з бігу на 2000 метрів.

Дібаба подолала дистанцію 2000 метрів за 5.23,75 хв, що майже на сім секунд швидше, ніж найкраще світове досягнення у приміщеннях румунки Габріели Сабо (5.30,53 хв, показані 8 березня 1998 року у Зіндельфінгені). Хоча у приміщенні світові рекорди на цій дистанції не фіксують, але час Гензебе Дібаби вищий від світового рекорду просто неба ірландки Соні О’Салліван (5.25,36 хв, показані 8 липня 1994 року в Единбурзі). А отже, він буде зафіксований як рекорд після відповідної процедури ратифікації.

Гензебе Дібабі належать світовий рекорд з бігу на 1500 метрів на стадіоні, а у приміщенні вона найшвидше у світі за всю історію долала 1500 м, милю, 2000 м, 3000 м, дві милі і 5000 м.