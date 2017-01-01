Організатори Лондонського марафону вимагають від Лілії Шобухової 500 тисяч доларів призових

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Російська марафонка була дискваліфікована за показниками біологічного паспорта

Організатори Лондонського марафону найняли адвокатів в Росії, щоб змусити російську спортсменку Лілію Шобухова повернути призові за перемоги в змаганнях в 2010 та 2011 роках.

Нагадаємо, що Шобухова була дискваліфікована за показниками біологічного паспорта, а її результати анульовані.

У минулому році британський вищий суд постановив, що спортсменка повинна повернути організаторам 497 тисяч доларів. Також організатори забігу подали позов до Белорецького суд (Башкортостан).

«Намагаємося зробити так, щоб справа була розглянута якомога швидше. Але навіть якщо ми отримаємо рішення російського суду в нашу користь, немає гарантії, що ми отримаємо гроші », - сказав виконавчий директор марафону Нік Бітел.

Джерело: mir-la.com