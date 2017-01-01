Організатори не захотіли запрошувати російських легкоатлетів на етап «Діамантової ліги» в Лондоні

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Спортсменам з РФ дозволено виступати на змаганнях під нейтральним прапором

Рада директорів етапу «Діамантової ліги» в Лондоні прийняла рішення не запрошувати в 2017 році на змагання російських легкоатлетів, повідомила менеджер чемпіонки світу зі стрибків у висоту Марії Ласіцкене Ольга Назарова.

Етап «Діамантової ліги» в Лондоні відбудеться 9 липня. Ласіцкене в квітні отримала від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) дозвіл брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Раніше спортсменка отримала запрошення від організаторів етапів «Діамантової ліги» в Юджині, Римі та Стокгольмі.

«Рада директорів турніру оголосила, що було прийнято рішення цього року росіян не запрошувати. Це одна з умов IAAF, що останнє слово в цьому питанні завжди залишається за організаторами», – сказала Назарова.

Джерело: segodnya.ua