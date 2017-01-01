Осипенко-Радомська має бажання повернутися в збірну України

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Олімпійська чемпіонка планує виступити на шостих для себе Іграх

Олімпійська чемпіонка з веслування на байдарціпісля двох років виступів за збірну Азербайджану планує повернутися додому і в Токіо-2020 виступити за збірну України. Про це спортсменка розповіла під час змагань на Київському водосховищі Kiev Sup & Kayak Marathon 2017, в яких Інна разом з чоловіком, і за сумісництвом тренером Дмитром Радомським взяли участь.

Спортсменка повідомила, що в нинішньому році вона взяла паузу, щоб присвятити себе сім'ї, але в подальшому планує відновити професійну кар'єру і поборотися за ліцензію на Олімпійські ігри-2020 вже в складі збірної України.

«Олімпійські ігри в Ріо були хорошим досвідом для мене, Азербайджан також був хорошим досвідом, але він уже залишився в історії. Думаю, що якщо вийде, повернуся додому і буду виступати за Україну. Хочу поборотися в Токіо вже за свою країну, тому що, знаєте, все таки всередині, в крові воно залишається своє. Коли ти там, то ти в принципі на роботі. Коли досягаєш результату, то немає того морального задоволення, яке ти отримуєш коли стоїш в своїх кольорах. Тому думаю, що в майбутньому, у мене все складеться.»





Нагадаємо, 34-річна Осипенко-Радомська є повним кавалером олімпійських нагород, в її колекції п'ять олімпійських медалей. В Афінах-2004 Інна виборола бронзу у складі української байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів, в Пекіні-2008 Осипенко-Радомська стала Олімпійською чемпіонкою в байдарці-одиночці на 500 метрів, в Лондоні-2012 Інна виборола дві срібні нагороди на дистанціях 200 і 500 метрів.

У 2014 році Осипенко-Радомська разом з тренером-чоловіком Дмитром Радомським зі скандалом пішли в збірну Азербайджану. На Олімпійських іграх в Ріо, які стали п'ятими в кар'єрі спортсменки, Осипенко-Радомська завоювала бронзову нагороду на дистанції 200 метрів.

Джерело: xsport.ua