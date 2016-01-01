Останній допінг- тест Повєткіна виявився чистим

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Експертиза допінг-тестів російського боксера буде проведена поза США

Промоутер екс-претендента на титул «тимчасового» чемпіона за версією WBC Олександра Повєткіна (31-1, 23 КО) Андрій Рябінскій заявив, що розслідування допінг-скандалу показало, що остання допінг проба боксера виявилася чистою.

«15 листопада проба - чисто, 6 грудня - 20 трильйонних грама остаріна, 13 грудня - чисто! Що знову відбувається? Все, як було з мельдоній. Ось вам і чесний американський спорт ... Ми проводимо розслідування з цього приводу. Думаю, буде багато цікавого. Постараємося засудити і покарати грішми. Само собою, буде проведена експертиза допінг-тестів поза США. »

Напередодні стало відомо, що в допінг-пробі Повєткіна було виявлено всього 10 пикограмм остаріна.

Джерело: xsport.ua