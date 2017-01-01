Париж прийматиме чемпіонат Європи-2020 з легкої атлетики

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Також на Раді EA були визначені організатори інших великих турнірів в Європі у 2019 році

Європейська легкоатлетична асоціація (EA) на черговій Раді в Парижі вирішила, що 26-й чемпіонат Європи 2020 року відбудеться в столиці Франції Парижі з 26 по 30 серпня.

Змагання пройдуть на стадіоні Себастьяна Шарлеті, який вміщує 20000 глядачів.

Також на Раді EA були визначені організатори інших великих турнірів в Європі у 2019 році.

У 2019 шведські міста Йовле і Бурос візьмуть відповідно чемпіонат Європи серед юніорів до 23 років і чемпіонат Європи серед юніорів. Польський Бидгощ, який майже щороку приймає великі міжнародні турніри, в 2019 році стане господарем командного чемпіонату Європи.

Джерело: mir-la.com