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    Паулу Фонсека: «Шахтар» став чемпіоном, не перебуваючи в Донецьку. Ця перемога – особлива

    • Сьогодні, 20:16
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    Португальський тренер привітав футболістів і співробітників клубу з перемогою

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека після матчу з «Зорею» (3:2) поділився по гарячих слідах своїми враженнями від дострокового чемпіонства.

    - Вітаємо! Ви вже усвідомили, що стали чемпіонами?

    - Щиро дякую. Я дуже задоволений. Найбільша заслуга – наших гравців. Вони дуже багато працювали, щоб сьогодні знову виграти чемпіонство. Абсолютно вся команда віддавалася. Вітаю не тільки футболістів, але і всіх співробітників клубу.

    - Для вас це перше чемпіонство в кар'єрі.

    - Так. Але треба розділяти людей, які будували цю перемогу. Треба сказати, що це не простий виграш, а незвичайний.«Шахтар» став чемпіоном, не перебуваючи в Донецьку. Тому було докладено дуже багато зусиль, ця перемога – особлива, – зазначив Фонсека.

    Джерело: Футбол

    футбол спорт «Шахтар»
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