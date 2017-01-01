Паулу Фонсека: «Шахтар» став чемпіоном, не перебуваючи в Донецьку. Ця перемога – особлива

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Португальський тренер привітав футболістів і співробітників клубу з перемогою

Головний тренер « Шахтаря » Паулу Фонсека після матчу з « Зорею » (3:2) поділився по гарячих слідах своїми враженнями від дострокового чемпіонства.





- Вітаємо!

Ви вже усвідомили, що стали чемпіонами?





- Щиро дякую.

Я дуже задоволений.

Найбільша заслуга – наших гравців.

Вони дуже багато працювали, щоб сьогодні знову виграти чемпіонство.

Абсолютно вся команда віддавалася.

Вітаю не тільки футболістів, але і всіх співробітників клубу.





- Для вас це перше чемпіонство в кар'єрі.





- Так.

Але треба розділяти людей, які будували цю перемогу.

Треба сказати, що це не простий виграш, а незвичайний. «

Шахтар » став чемпіоном, не перебуваючи в Донецьку.

Тому було докладено дуже багато зусиль, ця перемога – особлива, – зазначив Фонсека.

Джерело: Футбол