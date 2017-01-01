Паулу Фонсека: «Шахтар» став чемпіоном, не перебуваючи в Донецьку. Ця перемога – особлива
- Сьогодні, 20:16
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Португальський тренер привітав футболістів і співробітників клубу з перемогоюГоловний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека після матчу з «Зорею» (3:2) поділився по гарячих слідах своїми враженнями від дострокового чемпіонства.
- Вітаємо! Ви вже усвідомили, що стали чемпіонами?
- Щиро дякую. Я дуже задоволений. Найбільша заслуга – наших гравців. Вони дуже багато працювали, щоб сьогодні знову виграти чемпіонство. Абсолютно вся команда віддавалася. Вітаю не тільки футболістів, але і всіх співробітників клубу.
- Для вас це перше чемпіонство в кар'єрі.
- Так. Але треба розділяти людей, які будували цю перемогу. Треба сказати, що це не простий виграш, а незвичайний.«Шахтар» став чемпіоном, не перебуваючи в Донецьку. Тому було докладено дуже багато зусиль, ця перемога – особлива, – зазначив Фонсека.
Джерело: Футбол