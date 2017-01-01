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    Печерський суд не взяв до розгляду позов Володимира Мариновського

    • Сьогодні, 19:15
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    Судове засідання
    Судове засідання

    Тернопільська федерація футболу була виключена з ФФУ у квітні 2017 року. Їй заборонили проводити офіційні турніри

    Справа, ініційована Володимиром Мариновським, екс-головою Тернопільської федерації футболу, не підпадає під юрисдикцію українського суду. Такий вердикт виніс Печерський районний суд Києва, пише УНІАН.

    Тернопільська федерація футболу виключена з ФФУ в квітні 2017 року. Їй заборонили проводити офіційні турніри. Разом з тим, до складу ФФУ ввійшла інша, новостворена федерація області.

    Попередній глава структури, Володимир Мариновський, не погодився з таким рішенням. Оголосив про намір подати в суд. Свій позов Мариновський супроводив коментарем про політичний характер справи, незважаючи на те, що під час Конгресу ФФУ дали вичерпну мотивацію рішення про виключення.

    На саме засідання суду Мариновського не пустили.

    У ФФУ заявили: «Мариновському варто відкликати позов, інакше – дискваліфікація». Це не зупинило функціонера. Він оскаржив рішення керівництва Будинку Футболу в Печерському районному суді.

    Суд вирішив, що це питання - компетенція органів футбольного правосуддя. Тобто питання з виключення обласної федерації ФФУ не підпадає під пряму юрисдикцію районного суду. Остаточне рішення може прийняти Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

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