Перед боєм Кличко – Джошуа пройде жіночий поєдинок

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Футболістка збірної Ірландії і олімпійська чемпіонка з боксу Кеті Тейлор битиметься з 23-річною німкенею Ніною Мейнке

Сьогодні ввечері у Лондоні пройде бій двох олімпійських чемпіонів - українського боксераі непереможеного британця Ентоні Джошуа. Поєдинок на стадіоні "Уемблі" почнеться близько опівночі, а перед ним пройдуть ряд боїв андеркарту. В одному з них зустрінуться дівчата: ірландка Кеті Тейлор і німкеня Ніна Мейнке.

Кеті Тейлор - вельми незвичайна спортсменка. Вона шестикратна чемпіонка Європи серед аматорів, п'ятиразова чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка 2012 року в категорії до 60 кг. У професіоналах 30-річна спортсменка провела чотири поєдинки і у всіх перемогла. Але найцікавіше, що, крім боксу, Кеті грає в футбол! Причому на високому рівні - Тейлор провела 14 матчів у складі національної жіночої збірної Ірландії і забила два голи:

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23-річна німкеня Ніна Мейнке титулів в аматорській кар'єрі не завойовувала. Зате в професіоналах провела п'ять поєдинків і у всіх перемогла, причому двічі - нокаутом. Німецька красуня на прізвисько "Хоробра" зустрічається з професійним боксером напівважкої ваги Сердаром Сахіном, в активі якого 26 перемог і 2 поразки.

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Джерело: segodnya.ua