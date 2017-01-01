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    Перед матчем «Динамо» – «Шахтар» посилили заходи безпеки на «Олімпійському»

    • Сьогодні, 16:54
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    Вхід уболівальників на територію арени з рюкзаками і сумками буде обмежено

    На хвилі вибухів біля автобуса дортмундської «Боруссії» адміністрація НСК «Олімпійський» посилила заходи безпеки напередодні матчу 26-го туру чемпіонату України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем».

     «Повідомляємо, що у зв'язку з підвищеними заходами безпеки вхід уболівальників на територію стадіону з рюкзаками і великогабаритними сумками буде обмежено (рюкзаки та великогабаритні сумки можна залишити в камерах зберігання)», – йдеться в повідомленні адміністрації стадіону.

    Нагадаємо, матч «Динамо» – «Шахтар» відбудеться в п'ятницю, 21 квітня. Початок матчу – о 20:00.

    У вівторок увечері, коли автобус з футболістами «Боруссії» вирушав на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з  «Монако», прогримів вибух. Був поранений і госпіталізований футболіст  «Боруссії» Марк Бартра. А матч перенесений на сьогодні.



    Джерело: Сегодня

    спорт «Динамо» «Шахтар»
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