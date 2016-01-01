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    Переможець бою Кличко – Джошуа зустрінеться з Луїсом Ортісом

    • Вчора, 17:11
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    Кубинський боксер отримає можливість знову стати чемпіоном світу

    Переможець боксерського поєдинку між чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа та екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком зустрінеться з кубинцем Луїсом Ортісом. Про це заявив президент WBA Жилберто Хесус Мендоса.

    «Джошуа битиметься з Кличком, переможець зустрінеться з Ортісом. Ми прийняли рішення дати Ортісу шанс зустрітися з переможцем. Я встановлю крайній термін, до якого повинні будуть домовитися з Ортісом», - сказав Мендоса.

    Нагадаємо, що на кону бою Кличко - Джошуа буде вакантний титул суперчемпіона WBA, а також чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO. 35-річний Луїс Ортіс володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBA до листопада 2016 року, коли кубинець відмовився проводити бій з обов'язковим претендентом на пояс росіянином Олександром Устиновим.


    Джерело: УНІАН

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