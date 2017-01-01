Перша дівчина-учасниця Бостонського марафону пробігла його 50 років по тому

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Історичний забіг Катріни Швітцер в 1967 році намагалися зірвати силою, але вона все-таки фінішувала

У США завершився традиційний, один з найпрестижніших і багаторічних марафонів в світі - Бостонський марафон-2017.

Забіг, який відбувся в цьому році, став особливим для однієї його учасниці - 70-річної Катріни Швітцер. Саме ця дама рівно 50 років тому стала першою дівчиною, яка пробігла Бостонський марафон. Той забіг ледь не завершився драмою для 20-річної Катріни, проте вона все-таки змогла фінішувати і стати «символом дівчини в спорті».

Справа в тому, що до 1967 року в Бостонському марафоні брали участь виключно чоловіки. Хоча офіційної заборони для участі дівчат у правилах марафону не було, нікому просто в голову не могло прийти, що дівчина може стати частиною цього чоловічого спортивного змагання, та ще й подолати всю дистанцію нарівні з ними.

Історія свідчить, що організатори марафону в 1967 році не знали, що дівчина пройшла процедуру реєстрації та вийшла на старт. Відомо це їм стало тільки, коли дівчина бігла вже другу милю дистанції. У цей момент один з організаторів (Джок Семпл) зробив спробу зупинити Катрину. Він наздогнав дівчину і спробував силою зірвати з неї нагрудник з номером «261», щоб згодом дискваліфікувати учасницю.

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«Забирайся геть з мого забігу!», - згадує крик Семпла сама героїня історії. На щастя, її бойфренд, який біг поруч, зміг відштовхнути збожеволілого організатора в сторону. «Тоді ніхто не вірив в те, що я зможу пробігти всю дистанцію, адже я дівчина» - каже 70-річна Швітцер. Але вона змогла, фінішувавши з результатом 4 години і 20 хвилин.

На честь 50-річчя свого подвигу в 2017 році Катріна Швітцер повторила забіг в рамках Бостонського марафону. Цього року атмосфера навколо її забігу була вже зовсім дугою:

"Я збентежена. Всю дистанцію, на всьому маршруті були люди, які знали мою історію, вони бачили мій нагрудник, тримаючи в своїх руках таблички з написами «261 Безстрашність» і «Вперед, Катріна!».

Вони кричали і просто божеволіли. Це було приголомшливо, особливо, коли це робили зовсім маленькі дівчатка, які були там зі своїми мамами. Вони просто стрибали вгору і вниз ».

Відзначимо, що переможцями Бостонського марафону-2017 стали 24-річний кенієць Джоффрі Кіру (2:09:37) і його співвітчизниця Една Кіплагат (2:21:52).

Джерело: xsport.ua