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    Перша ракетка України ледь вийшла у півфінал турніру в Тайвані

    • Сьогодні, 17:14
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    Представниця Тунісу двічі подавала на матч у вирішальній партії

    Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA International Taiwan Open.

    У чвертьфіналі у наполегливому матчі харків'янка, посіяна під першим номером, у напруженій боротьбі зломила опір ОНБ Джабур з Тунісу: 6-1, 3-6, 7-6 (4).

    Представниця Тунісу двічі подавала на матч у вирішальній партії.

    Світоліна відіграла чотири матчболи і більш упевнено провела кінцівку тай-брейка. Українка реалізувала перший же матчбол.

    Цей поєдинок був цікавий тим, що в 2010 році Еліна Світоліна виграла у фіналі юніорського Ролан Гаррос саме у Джабур.

    Джерело: segodnya.ua
    теніс Еліна Світоліна
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