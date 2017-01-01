Перша ракетка України ледь вийшла у півфінал турніру в Тайвані
- Сьогодні, 17:14
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Представниця Тунісу двічі подавала на матч у вирішальній партії
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA International Taiwan Open.
У чвертьфіналі у наполегливому матчі харків'янка, посіяна під першим номером, у напруженій боротьбі зломила опір ОНБ Джабур з Тунісу: 6-1, 3-6, 7-6 (4).
Представниця Тунісу двічі подавала на матч у вирішальній партії.
Світоліна відіграла чотири матчболи і більш упевнено провела кінцівку тай-брейка. Українка реалізувала перший же матчбол.
Цей поєдинок був цікавий тим, що в 2010 році Еліна Світоліна виграла у фіналі юніорського Ролан Гаррос саме у Джабур.
Джерело: segodnya.ua