Перша ракетка України цього тижня стала 13-ю тенісисткою світу

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Еліна Світоліна піднялася на рекордну за всю історію України позицію в рейтингу

У понеділок було оновлено рейтинг тенісисток WTA. Перша ракетка Українивстановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись на 13-ту позицію.

Леся Цуренко опустилася на 61-шу сходинку, Катерина Бондаренко зберегла за собою 68-ме місце, а Катерина Козлова повернулася в топ-100, піднявшись на 98-му позицію.

У топ-10 рейтингу WTA одна зміна – чешка Кароліна Плішкова піднялася з шостого на п'яте місце, посунувши словачку Домініку Цибулкову. Першу сходинку займає німкеня Ангеліка Кербер.

Рейтинг WTA на 9 січня:

1 (1). Ангеліка Кербер (Німеччина) – 8875 очок

2 (2). Серена Вільямс (США) – 7080

3 (3). Агнешка Радванська (Польща) – 5420

4 (4). Симона Халеп (Румунія) – 5257

5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4970

6 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4875

7 (7). Гарбіне Мугуруса (Іспанія) – 4420

8 (8). Медісон Кіз (США) – 4137

9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4115

10 (10). Йоханна Конта (Великобританія) – 3690

13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2895

61 (57). Леся Цуренко (Україна) – 1003

68 (68). Катерина Бондаренко (Україна) – 883

98 (101). Катерина Козлова (Україна) – 654

276 (275). Валерія Страхова (Україна) – 165

Джерело: segodnya.ua