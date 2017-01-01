Перша ракетка України цього тижня стала 13-ю тенісисткою світу
- Сьогодні, 11:44
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Еліна Світоліна піднялася на рекордну за всю історію України позицію в рейтингуУ понеділок було оновлено рейтинг тенісисток WTA. Перша ракетка України Еліна Світолінавстановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись на 13-ту позицію.
Леся Цуренко опустилася на 61-шу сходинку, Катерина Бондаренко зберегла за собою 68-ме місце, а Катерина Козлова повернулася в топ-100, піднявшись на 98-му позицію.
У топ-10 рейтингу WTA одна зміна – чешка Кароліна Плішкова піднялася з шостого на п'яте місце, посунувши словачку Домініку Цибулкову. Першу сходинку займає німкеня Ангеліка Кербер.
Рейтинг WTA на 9 січня:
1 (1). Ангеліка Кербер (Німеччина) – 8875 очок
2 (2). Серена Вільямс (США) – 7080
3 (3). Агнешка Радванська (Польща) – 5420
4 (4). Симона Халеп (Румунія) – 5257
5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4970
6 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4875
7 (7). Гарбіне Мугуруса (Іспанія) – 4420
8 (8). Медісон Кіз (США) – 4137
9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4115
10 (10). Йоханна Конта (Великобританія) – 3690
13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2895
61 (57). Леся Цуренко (Україна) – 1003
68 (68). Катерина Бондаренко (Україна) – 883
98 (101). Катерина Козлова (Україна) – 654
276 (275). Валерія Страхова (Україна) – 165
Джерело: segodnya.ua