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    Перша ракетка України цього тижня стала 13-ю тенісисткою світу

    • Сьогодні, 11:44
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    Еліна Світоліна піднялася на рекордну за всю історію України позицію в рейтингу

    У понеділок було оновлено рейтинг тенісисток WTA. Перша ракетка України Еліна Світолінавстановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись на 13-ту позицію.

    Леся Цуренко опустилася на 61-шу сходинку, Катерина Бондаренко зберегла за собою 68-ме місце, а Катерина Козлова повернулася в топ-100, піднявшись на 98-му позицію.

    У топ-10 рейтингу WTA одна зміна – чешка Кароліна Плішкова піднялася з шостого на п'яте місце, посунувши словачку Домініку Цибулкову. Першу сходинку займає німкеня Ангеліка Кербер.

    Рейтинг WTA на 9 січня:

    1 (1). Ангеліка Кербер (Німеччина) – 8875 очок
    2 (2). Серена Вільямс (США) – 7080
    3 (3). Агнешка Радванська (Польща) – 5420
    4 (4). Симона Халеп (Румунія) – 5257
    5 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4970
    6 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4875
    7 (7). Гарбіне Мугуруса (Іспанія) – 4420
    8 (8). Медісон Кіз (США) – 4137
    9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4115
    10 (10). Йоханна Конта (Великобританія) – 3690

    13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2895
    61 (57). Леся Цуренко (Україна) – 1003
    68 (68). Катерина Бондаренко (Україна) – 883
    98 (101). Катерина Козлова (Україна) – 654
    276 (275). Валерія Страхова (Україна) – 165

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Еліна Світоліна
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