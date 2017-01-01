Перша ракетка України Світоліна випала з топ-10 світового рейтингу

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Еліна Світоліна опустилася з 10 позиції на 13 місце

Сьогодні, 3 квітня, опублікували оновлений рейтинг за підсумками двох минулих тижнів.

Наша найкраща тенісистка Еліна Світоліна опустилася з 10 позиції на 13 місце. На її позиції тепер перебуває американка Вінус Вільямс.

Рейтинг WTA за 3 квітня:

1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина)

2 (2). Серена Вільямс (США)

3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія)

4 (4). Домініка Цибулкова (Словаччина)

5 (5). Симона Халеп (Румунія)

6 (6). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)

7 (11). Йоханна Конта (Великобританія)

8 (8). Агнешка Радванська (Польща)

9 (7). Світлана Кузнєцова (Росія)

10 (12). Вінус Вільямс (США)

11 (9). Медісон Кіз (США)

12 (14). Каролін Возняцкі (Данія)

13 (10). Еліна Світоліна (Україна)

14 (13). Олена Весніна (Росія)

15 (15). Петра Квітова (Чехія)

... 41 (41). Леся Цуренко (Україна)

... 92 (93). Катерина Бондаренко (Україна)

... 112 (113). Катерина Козлова (Україна)

Нагадаємо, раніше за підсумками виступів в лютому Світоліна була названа найкращою тенісисткою світу.