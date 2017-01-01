Перша ракетка України знявся з турніру в Індіан-Уеллсі
- Сьогодні, 15:29
-
Розсилка
Через проблеми зі здоров'ям Олександр Долгополов не зміг дограти матч першого кола
Перша ракетка України Олександр Долгополов вимушено покидає "Мастерс" в Індіан-Уеллсі, з призовим фондом близько 7 млн доларів.
Наш тенісист не зміг закінчити матч з німцем Філіпом Кольшрайбером. Після перемоги в першому сеті на тай-брейку - 7: 6 (7: 3), Долгополов через проблеми зі здоров'ям знявся за рахунку - 1: 1 у другому сеті.
Джерело: segodnya.ua