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    Перша ракетка України знявся з турніру в Індіан-Уеллсі

    • Сьогодні, 15:29
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    Через проблеми зі здоров'ям Олександр Долгополов не зміг дограти матч першого кола

    Перша ракетка України Олександр Долгополов вимушено покидає "Мастерс" в Індіан-Уеллсі, з призовим фондом близько 7 млн доларів.

    Наш тенісист не зміг закінчити матч з німцем Філіпом Кольшрайбером. Після перемоги в першому сеті на тай-брейку - 7: 6 (7: 3), Долгополов через проблеми зі здоров'ям знявся за рахунку - 1: 1 у другому сеті.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Олександр Долгополов
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