Петиція про позбавлення Тимощука звання почесного громадянина Луцька набрала необхідну кількість голосів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогою спеціальної петиції лучани зібрали достатню кількість голосів, а саме 300, щоб позбавити Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста

Автор петиції Віталій Гуменюк своє звернення мотивував тим, що «під час війни на сході України Тимощук пішов працювати тренером у Росію, яка стоїть за воєнним конфліктом».

Протягом десяти днів виконавчий комітет міської ради має розглянути петицію і винести її на голосування на наступну сесію.

Нагадаємо, Тимощук на два роки підписав контракт із «Зенітом» і виконуватиме обов'язки асистента Мірчі Луческу. Повідомлялося, що цей факт негативно сприйняли ультрас луцької «Волині», в якій Тимощук починав свою професійну кар'єру.

Українець виступав за луцьку «Волинь», донецький «Шахтар», пітерський «Зеніт» і мюнхенську «Баварію», а останньою командою ветерана був казахстанський «Кайрат». У складі збірної України футболіст провів 144 матчі і забив чотири голи.

Джерело: Дзеркало тижня