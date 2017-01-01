Петрансель став 13-разовим переможцем Раллі Дакар

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Французький гонщик поновив свій рекорд за кількістю перемог у легендарному марафоні

Французький гонщик Стефан Петрансель поновив свій рекорд за кількістю перемог у легендарному марафоні, здобувши вже 13-ту перемогу на Дакарі, повідомляє Моторспорт.

Російський пілот команди КАМАЗ Едуард Ніколаєв здобув перемогу у заліку вантажівок, а першим в історії російським переможцем раллі Дакар у заліку квадроциклів став Сергій Карякін. У свою чергу, Сем Сандерленд став першим британським переможцем в заліку мотоциклістів.

Остання спецділянка Дакар-2017 була довжиною лише 64 кілометри, на яких гонщикам лідируючої групи важко було чи то виграти, чи втратити позицію. Тому все пройшло у спокійному режимі: Стефан Петрансель завершив коротку залікову ділянку без особливих проблем.

Себастьян Льоб, головний переслідувач свого товариша по команді Peugeot, ще до старту повідомив, що атакувати не буде, бо шансів на те, щоб відіграти більше п'яти хвилин, у нього немає. 9-разовий чемпіон світу з ралі дійсно не ризикував, хоча й виграв СД12, та забезпечив собі друге місце в гонці.

Третім на Дакар-2017 став напарник двох лідерів Сіріль Депре, який забезпечив Peugeot хет-трик







Джерело: УНІАН