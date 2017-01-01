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Юрій Кочмар два роки тому потрапив в аварію у Латвії та так і не зміг після неї відновитися

Сьогодні вночі пішов з життя український спортсмен, пілот команди Odessa Rally Team Юрій Кочмар.

Як зазначається, Кочмар наприкінці літа 2015 року потрапив у Латвії в жахливу аварію під час "Курземес ралі" та так і не зміг після неї відновитися.

Тоді Кочмар їхав зі штурманом Сергієм Ковалем. На швидкості 160 км/год їхній автомобіль врізався в дерево. Після аварії обох пілотів у важкому стані було доправлено до лікарні. Згодом штурман одужав, а лікування Кочмара тривало. Його відправили до іспанської клініки, що спеціалізується на людях, які перебувають у комі. Нещодавно до Кочмара повернулася свідомість, частково пам'ять, він почав трохи говорити і навіть намагався ходити, але його життя обірвалося.

За свою кар'єру Кочмар встиг стати призером національних і міжнародних гонок різного рівня як в Україні, так і на аренах далекого зарубіжжя.

Джерело: xsport.ua