Поліція Мюнхена рекомендувала гравцям «Реала» триматися подалі від вікон клубного автобуса

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Автобус мадридського «Реала» змінить маршрут по дорозі з готелю на стадіон

Поліція Мюнхена підвищила заходи безпеки напередодні чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів «Баварія» - «Реал», який має відбутися сьогодні ввечері. Місцеві органи правопорядку вважають, що проведенню гри ніщо не загрожує, однак додаткові заходи безпеки будуть прийняті.

Безпеку на підступах до стадіону «Альянц-Арена» будуть забезпечувати близько 400 поліцейських, повідомляє видання AS. Автобус «Реала» буде ретельно оглянутий поліцейськими зі спеціально навченими собаками перед тим, як у нього сядуть гравці та тренери команди. Крім того, маршрут автобуса від готелю до стадіону довжиною 5 км буде змінено. Вперше автобус «Реала» в Німеччині буде супроводжувати поліцейський ескорт. Повідомляється, що поліцейські рекомендують гравцям, тренерам та працівникам команди не визирати у вікна, щоб уникнути інцидентів, подібних пораненню Марка Бартри.

Нагадаємо, вчора перед початком поєдинку Ліги чемпіонів у Дортмунді між «Борусією» і «Монако» біля автобуса господарів прогриміли три вибухи, в результаті постраждав гравець Марк Бартра. Гру перенесли на середу.





Джерело: УНІАН