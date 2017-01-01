Поліція обшукала збірну Білорусі з хокею в Парижі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Французька поліція обшукала збірну Білорусі після прибуття хокеїстів з Бордо на поїзді

Французька поліція обшукала збірну Білорусі з хокею на вокзалі в Парижі.

Збірна Білорусі в середу прибула з Бордо на поїзді в Париж, де 5 травня стартує чемпіонат світу, і піддалася обшуку з боку місцевої поліції.

«Коли потяг прибув, нас, нібито в цілях безпеки, попросили затриматися у вагоні. Через кілька хвилин, коли було дано дозвіл на вихід, ми потрапили в поліцейське оточення, яке несподівано перетворилося в імпровізований пункт митного огляду. Причому досить жорсткий: особисті речі гравців і тренерів піддалися дуже ретельному огляду. Як здалося, з особливою ретельністю оглядали багаж вікових тренерів. Що стосується лікаря нашої збірної, то в його речах переглянули кожну пігулку і ампулу», – заявив один з очевидців подій.

«Огляд тривав близько 20 хвилин, і весь цей час ми перебували в оточенні людей у формі. Здається, крім поліції там були і військові. Закінчилося це тим, що нам сказали «добре, що у вас все гаразд», – розповів він.

Збірна Білорусі в першому матчі на чемпіонаті світу у п'ятницю в столиці Франції зіграє з командою Фінляндії. ЧС-2017 пройде з 5 по 21 травня, крім Парижа, ігри турніру також прийме Кельн.

Джерело: Сегодня