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    Помер один з найкращих футзальних воротарів України

    • Сьогодні, 15:57
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    Павло Цибенко помер після тривалої хвороби

    У четвер на 37-му році життя перестало битися серце одного з найкращих футзальних воротарів Одеси і України Павла Цибенка. В останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але перемогти гострий лейкоз так і не зміг.

    Павло Цибенко за свою кар'єру захищав кольори команд "Іллічівець-Старт" (Іллічівськ), "Море" (Іллічівськ), "Київська Русь" (Донецьк), "Локомотив" (Одеса), "Марріон" (Одеса), МФК "Одеса" .

    Цибу, як по-дружньому називали партнери і суперники спортсмена, вважали найкращим воротарем Одеської області останнього десятиліття.

    Джерело: segodnya.ua

    футбол смерть
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