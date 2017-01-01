Помер один з найкращих футзальних воротарів України

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Павло Цибенко помер після тривалої хвороби

У четвер на 37-му році життя перестало битися серце одного з найкращих футзальних воротарів Одеси і України Павла Цибенка. В останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але перемогти гострий лейкоз так і не зміг.

Павло Цибенко за свою кар'єру захищав кольори команд "Іллічівець-Старт" (Іллічівськ), "Море" (Іллічівськ), "Київська Русь" (Донецьк), "Локомотив" (Одеса), "Марріон" (Одеса), МФК "Одеса" .

Цибу, як по-дружньому називали партнери і суперники спортсмена, вважали найкращим воротарем Одеської області останнього десятиліття.

Джерело: segodnya.ua