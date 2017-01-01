Повх та Нестеренко визнано найкращими легкоатлетами лютого в Україні

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Завершилося голосування із визначення найкращих легкоатлетів лютого в Україні

У чоловіків найкращим було визнано метальника диска Микиту Нестеренка, який переміг на зимовому чемпіонаті України з метань у Мукачевому з четвертим результатом сезону у світі – 63 м 77 см.

А у жінок більшість голосів дісталася Олесі Повх, яка у бігу на 60 метрів здобула перемогу на етапі IAAF World Indoor Tour у Дюссельдорфі (7,16 с – SB), міжнародних змаганнях у Мондвіллі (7,20) і Берліні (7,14 – SB), чемпіонаті України у приміщенні (7,15). 7,14 секунди станом на початок березня були сьомим найкращим результатом у світі та третім у Європі.

Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підбитті підсумків враховувалися як третина всіх голосів.

Джерело: Федерація легкої атлетики України