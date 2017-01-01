Повєткін, який попався на допінгу, проведе бій з українцем Руденком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бій російського та українського боксерів пройде 1 липня в Москві

Російський боксер суперважкої ваги Олександр Повєткін, який попався на допінгу, проведе бій з українцем Андрієм Руденком. Як повідомили в промоутерській компанії "Світ боксу", поєдинок пройде 1 липня в Москві, повідомляє boxing-mma.com.

33-річний Андрій Руденко володіє другорядним поясом WBC International Silver. Українець посідає дев'яте місце в рейтингу WBO, 13-е місце в рейтингу WBC і 13-е місце в рейтингу IBF. На професійному рингу виступає з 2006 року, за цей час провів 33 поєдинки, в 31 здобув перемогу (19 нокаутом) і в двох зазнав поразки за очками. 30 перемог з 31-ї Руденко здобув у поєдинках, які проходили в Україні. За останні роки двічі боксував за кордоном: у 2014 році у Великобританії програв Лукасу Брауну, а в 2015 в Монако поступився Х’юи Ф'юрі. Жодного разу за профі-кар'єру не був нокаутований.

В активі 37-річного Олександра Повєткіна 31 перемога і одна поразка – в 2013 році в Москві він за очками програв Володимиру Кличку.

Нагадаємо, що після виявлення допінгу в пробі Повєткіна перед боєм з Бермейн Стіверном (6 грудня, не відбувся) Всесвітня боксерська рада (WBC) і Міжнародна боксерська федерація (IBF) виключили Повєткіна зі своїх рейтингів, а Всесвітня боксерська організація (WBO) заявила про відмову повертати спортсмена в свій рейтинг.

Джерело: segodnya.ua