Прапор із даху посольства України у США подарували боксерам Усику, Ломаченку та Гвоздику

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Посол України у США Валерій Чалий зазначив, що «потрійна перемога» українців викликає особливу гордість за Україну

З даху посольства України у США у Вашингтоні зняли державний прапор, щоб подарувати українським боксерам, які в неділю здобули перемоги у боях із суперниками в місті Оксон-Хілл.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє посольство України у США.

«Державний прапор України, який зняли з даху Посольства та подарували Василю Ломаченку, Олександру Усику, Олександру Гвоздику та промоутеру українських чемпіонів, легендарному Бобу Аруму з Top Rank Boxing на знак наших найкращих побажань», – йдеться в повідомленні під фото з подарунком від українського посла.

Посол України у США Валерій Чалий зазначив, що «потрійна перемога» українців викликає особливу гордість за Україну.

У неділю в США Василь Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі в бою проти американця Джейсона Соси, здобувши перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик (12-0, 10 КО) захистив свій титул в бою з американцем Майклом Хантером-молодшим (12-1, 8 КО), перемігши його одноголосним рішенням суддів.

Призер Олімпійських ігор з боксу, напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою за звання чемпіона Північної Америки за версією NABF у напівважкій вазі з кубинцем Юнієскі Гонсалесом, відправивши його в нокаут у третьому раунді.