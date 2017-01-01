Представники антидопінгового агентства перевірили Ентоні Джошуа

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Британський боксер піддався позаплановій перевірці на допінг

11 травня чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями IBF/IBO/WBA Ентоні Джошуа нанесли візит представники антидопінгового агентства.

Джошуа розповів, що його запитували: «Чи проводив він симуляцію висотних умов (в барокамері) в останні два тижні?» і «Чи здавав кров в останні три місяці?». На обидва питання Ентоні відповів негативно.

29 квітня Джошуа провів бій проти Володимира Кличка, і здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

Джерело: Сегодня