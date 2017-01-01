  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Представники антидопінгового агентства перевірили Ентоні Джошуа

    • Сьогодні, 20:15
    • Розсилка

    Британський боксер піддався позаплановій перевірці на допінг

    11 травня чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями IBF/IBO/WBA Ентоні Джошуа нанесли візит представники антидопінгового агентства.

    Джошуа розповів, що його запитували: «Чи проводив він симуляцію висотних умов (в барокамері) в останні два тижні?» і «Чи здавав кров в останні три місяці?». На обидва питання Ентоні відповів негативно.

    29 квітня Джошуа провів бій проти Володимира Кличка, і здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

    Джерело: Сегодня

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ