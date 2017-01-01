Прем'єр-ліга. 20-й тур. Всі результати
- Вчора, 22:38
-
Розсилка
Відбулися матчі 20-го туру української Прем'єр ліги
Прем'єр-ліга. 20-й тур
«Волинь» - «Шахтар» - 0:1
Гол: Коваленко, 66
«Волинь»: Неділько — Романюк, Логінов, Р. Никитюк, Шаповал — Чепелюк (Горопевшек, 68), Тетеренко, Ляшенко (Задерецький, 62), Мемешев, Дудік — Петров.
«Шахтар» : Пятов — Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі — Степаненко, Коваленко (Малишев, 83) — Марлос (Зубков, 90+3), Тайсон (Патрік, 90), Бернард — Бланко-Лещук.
Попередження: Ляшенко, Шаповал — Ракицький
«Карпати» – «Олександрія» 1:0 (1:0)
Гол: Худоб'як (39)
«Карпати»: Боровик, Нестеров, Дитятьєв, Лобай, Вербний, Матвієнко, Худоб'як, Голодюк (Чачуа, 68), Зубейко (Мірошніченко, 81), Кльоц (Завійський, 90), Гладкий
«Олександрія»: Новак, Чеботаєв, Шендрік, Басов, Огіря (Леонов, 68), Куліш, Цуріков, Запорожан, Грицук, Чорній (Гітченко, 74), Козак (Пономар, 46)
Попередження: Козак (38), Вербний (43), Басов (61), Дитятьєв (63), Цуріков (70), Зубейко (78)
Вилучення: Басов (71)
«Ворскла» – «Зоря» - 1:2 (0:2)
Гол: 0:1 - Гречишкін (24), 0:2 - Калітвінцев (45, пен), 1:2 - Шарпар (73, пен)
«Ворскла»: Шуст, Пердута, А. Ткачук (Одарюк, 62), Загорулько, Мякушко, Шарпар, Хльобас, Чеснаков, Дм. Кравченко, Чижов, Ребенов
«Зоря»: Шевченко, Сухоцький, Чайковський, Петряк (Пауліньо, 67), Ліпартія (Бабенко, 77), Форстер (Харатін, 46), Калітвінцев, Гречишкін, Бонавентуре, Чечер, Соболь
Попередження: Чижов (23), А. Ткачук (55), Чайковський (56)
«Сталь» – «Зірка» - 1:2 (0:2)
Голи: 1:0 - Карасюк (49), 2:0 - Васін (73, пен), 3:0 - Дебелко (86)
«Сталь»: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Шабанов, Леандро, Карасюк, Каленчук, Задерака (Деул, 81), Карікарі (Стаменкович, 90+1), Васін (Е. Малакян, 90+1), Дебелко
«Зірка»: Паст, Перейра, Медейрос, Бацула, Сітало, Кучеренко, Борха, Полегенько, Акименко (Білоног, 59), Чичиков (Щедрий, 77), Жуков (Лупашко, 54)
Попередження: Іщенко (17), Кучеренко (33), Леандро (44), Медейрос (80)
«Динамо» - «Олімпік» - 1:0 (0:0)
Гол: Бесєдін, 90+2
«Динамо»: Рудько — Бурда (Морозюк, 73), Віда, Пантіч, Кадар — Шепелєв — Ярмоленко, Гармаш (Яремчук, 81), Буяльський (Сидорчук, 69), Гонсалес — Бесєдін
«Олімпік»: Махарадзе — Парцванія, Гришко, Іллой-Айет, Немчанінов — Богданов (Брікнер, 87), Цимбалюк — Шестаков, Гошкодеря (Поступаленко, 64), Моха — Матяж (Федорів, 77)
Попередження: Гармаш, Ярмоленко — Цимбалюк, Іллой-Айет, Федорів