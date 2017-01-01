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    Прем'єр-ліга. 20-й тур. Всі результати

    • Вчора, 22:38
    • Розсилка

    Відбулися матчі 20-го туру української Прем'єр ліги

    Прем'єр-ліга. 20-й тур

    «Волинь» - «Шахтар» - 0:1

    Гол: Коваленко, 66

    «Волинь»: Неділько — Романюк, Логінов, Р. Никитюк, Шаповал — Чепелюк (Горопевшек, 68), Тетеренко, Ляшенко (Задерецький, 62), Мемешев, Дудік — Петров.

    «Шахтар» : Пятов — Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі — Степаненко, Коваленко (Малишев, 83) — Марлос (Зубков, 90+3), Тайсон (Патрік, 90), Бернард — Бланко-Лещук.

    Попередження: Ляшенко, Шаповал — Ракицький

    «Карпати» – «Олександрія» 1:0 (1:0)

    Гол: Худоб'як (39)

    «Карпати»: Боровик, Нестеров, Дитятьєв, Лобай, Вербний, Матвієнко, Худоб'як, Голодюк (Чачуа, 68), Зубейко (Мірошніченко, 81), Кльоц (Завійський, 90), Гладкий

    «Олександрія»: Новак, Чеботаєв, Шендрік, Басов, Огіря (Леонов, 68), Куліш, Цуріков, Запорожан, Грицук, Чорній (Гітченко, 74), Козак (Пономар, 46)

    Попередження: Козак (38), Вербний (43), Басов (61), Дитятьєв (63), Цуріков (70), Зубейко (78)

    Вилучення: Басов (71)

    «Ворскла» – «Зоря» - 1:2 (0:2)

    Гол: 0:1 - Гречишкін (24), 0:2 - Калітвінцев (45, пен), 1:2 - Шарпар (73, пен)

    «Ворскла»: Шуст, Пердута, А. Ткачук (Одарюк, 62), Загорулько, Мякушко, Шарпар, Хльобас, Чеснаков, Дм. Кравченко, Чижов, Ребенов

    «Зоря»: Шевченко, Сухоцький, Чайковський, Петряк (Пауліньо, 67), Ліпартія (Бабенко, 77), Форстер (Харатін, 46), Калітвінцев, Гречишкін, Бонавентуре, Чечер, Соболь

    Попередження: Чижов (23), А. Ткачук (55), Чайковський (56)

    «Сталь» – «Зірка» - 1:2 (0:2)

    Голи: 1:0 - Карасюк (49), 2:0 - Васін (73, пен), 3:0 - Дебелко (86)

    «Сталь»: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Шабанов, Леандро, Карасюк, Каленчук, Задерака (Деул, 81), Карікарі (Стаменкович, 90+1), Васін (Е. Малакян, 90+1), Дебелко

    «Зірка»: Паст, Перейра, Медейрос, Бацула, Сітало, Кучеренко, Борха, Полегенько, Акименко (Білоног, 59), Чичиков (Щедрий, 77), Жуков (Лупашко, 54)

    Попередження: Іщенко (17), Кучеренко (33), Леандро (44), Медейрос (80)

    «Динамо» - «Олімпік» - 1:0 (0:0)
    Гол: Бесєдін, 90+2

    «Динамо»: Рудько — Бурда (Морозюк, 73), Віда, Пантіч, Кадар — Шепелєв — Ярмоленко, Гармаш (Яремчук, 81), Буяльський (Сидорчук, 69), Гонсалес — Бесєдін

    «Олімпік»: Махарадзе — Парцванія, Гришко, Іллой-Айет, Немчанінов — Богданов (Брікнер, 87), Цимбалюк — Шестаков, Гошкодеря (Поступаленко, 64), Моха — Матяж (Федорів, 77)

    Попередження: Гармаш, Ярмоленко — Цимбалюк, Іллой-Айет, Федорів

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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