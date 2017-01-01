Прем''єр-ліга. 21-й тур. Всі результати
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Відбулися матчі чергового тура української Прем'єр-ліги
Прем’єр-ліга. 21 тур
«Зірка» – «Динамо» - 2:0
Голи: Бацула, 33, Полегенько, 71
«Зірка»: Паст, Фатєєв, Перейра, Полегенько, Жуків, Лупашко, Борха, Чичиков, Бацула, Сітало (Акименко, 69), Есеола (Білоног, 81).
«Динамо»: Рудько, Морозюк, Пантіч, Вида, Кадар, Рибалка (Сидорчук, 72), Гармаш, Буяльський, Ярмоленко, Гонсалес (Яремчук, 46), Бесєдін.
«Зоря» – «Шахтар» - 1:2
Голи: Харатін, 61 - Бернард, 26, Малишев, 89
«Зоря»: Шевченко, Опанасенко, Рафаель, Чечер, Сухоцький, Чайковський, Харатін (Гордієнко, 73), Ліпартія (Любеновіч, 46), Пауліна (Кадімян, 80), Калитвинцев, Бонавентура.
«Шахтар»: П'ятов, Срна, Кучер, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко (Малишев, 71), Марлос, Тайсон, Бернард (Патрік, 84), Бланко Лещук (Феррейра, 76).
«Олександрія» - «Дніпро» - 0:0
«Олександрія»: Леванідов, Шендрик, Гітченко, Сімінін, Чеботаєв, Черній (Старенький, 78), Запорожан, Грицук (Леонов, 72), Банада (Огіря, 59), Пономар, Куліш
«Дніпро»: Лунін, Чеберячко, Адамюк, Влад, Сваток, Кочергін (Луньов, 85), Вакулко, Довбик, Когут, Баланюк, Лопирьонок
Попередження: Лопирьонок, Кочергін, Когут, Баланюк
«Карпати» - «Волинь» - 2:1
Голи: Гладкий, 18, Худоб'як, 53 - Дудік, 88
«Карпати»: Боровик, Дитятьєв, Матвієнко, Нестеров, Лобай, Худоб'як (Завійський, 80), Ксьонз, Голодюк (Гуцуляк, 65), Філімонов, Кльоц (Чачуа, 77), Гладкий
«Волинь»: Неділько, Мемешев, Никитюк, Логінов, Тетеренко (Горопевшек, 80), Шаповал, Ляшенко (Задерецький, 64), Романюк, Дудік, Діденко (Чепелюк, 57), Петров
Попередження: Кльоц, Романюк, Діденко, Шаповал
«Олімпік» - «Ворскла» - 3:2
Голи: 0:1 - 21 Хльобас, 0:2 - 60 Загорулько, 1:2 - 65 Моха, 2:2 - 69 Гришко, 3:2 - 72 Матяж.
«Олімпік» - Махарадзе, Гошкодеря, Цимбалюк (Хомутов, 46), Іллой-Айєт, Немчанінов, Моха, Матяж, Парцванія, Богданов (Брікнер, 87), Гришко, Шестаков (Гринь, 46).
«Ворскла» - Сарнавський, Загорулько, Чижов, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Кравченко, Мякушко, Дитина, Одарюк (Кунєв, 82), Хльобас.
Попередження: Хльобас (21), Шарпар (45), Богданов (79), Хомутов (86), Матяж (90).
«Чорноморець» - «Сталь - 0:1
Гол: 0:1 - 24 Васін.
«Чорноморець» - Канівці, Люлька, Аблітаров, Азацький, Каплієнко (Ковалець, 81), Смирнов, Андрієвський, Коркішко, Кабан, Барилко (Жорже Еліас, 46), Хобленко (Карноза, 60).
«Сталь» - Паньків, Пашаєв, Шабанов, Стаменкович, да Сілва, Карасюк, Каленчук (Малакян, 87), Задерака (Дьол, 64), Кравченко, Васін (Дебелко, 79), Карікарі.
Попередження: Васін (20), Карасюк (48), Азацький (53), Смирнов (54), Коркішко (74), Андрієвський (90).