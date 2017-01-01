Прем'єр-ліга. 22-й тур. Усі результати
- Сьогодні, 22:02
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Розсилка
У Луцьку відбувся останній матч 22-го туру української Прем'єр-ліги
Прем'єр-лігаю 22-й тур. Усі результати:
«Дніпро» - «Карпати» (Львів) - 0:0
«Динамо» (Київ) – «Чорноморець» (Одеса) - 2:1
Голи: Андрій Ярмоленко (7-ма хвилина), Сергій Сидорчук (45) - Давид Хочолава (72)
«Шахтар» (Донецьк) – «Олімпік» (Донецьк) - 1:1
Голи: Густаво Бланко-Лещук (45+2) - Антон Поступаленко (24)
«Сталь» (Кам'янське) – «Олександрія» - 4:1
Голи: Кваме Карікарі (40, з пенальті, 48, 90+5), Бой Деул (86, з пенальті) - Сергій Старенький (19);
«Ворскла» (Полтава) – «Зірка» (Кропивницький) - 0:0.
«Волинь» (Луцьк) - «Зоря» (Луганськ) - 0:1
Гол: Рафаель Форстер (90+1)
Турнірне становище: «Шахтар» - 60 очок, «Динамо» - 46, «Зоря» - 40, «Олександрія» - 33, «Олімпік» - 33, «Чорноморець» - 27, «Ворскла» - 24, «Сталь» - 24, «Зірка» - 23, «Карпати» - 12, «Дніпро» - 10, «Волинь» - 10.