Прем'єр-ліга. 22-й тур. Всі результати дня
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Відбулося два матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги
Прем'єр-ліга-2016/17 України з футболу
Матчі 22-го туру
18 березня
«Сталь» - «Олександрія» - 4:1
Голи: 0:1 - Старенький (19), 1:1 - Карікарі (40, пен), 2:1 - Карікарі (48), 3:1 - Деул (86, пен), 4:1 - Карікарі (90+5)
«Cталь»: Паньків, Пашаєв, Шабанов, Стаменкович, да Сілва, Каленчук, Довгий (Іщенко, 67), Е. Малакян (Деул, 69), Кравченко, Карікарі, Дебелко (Задерака, 87)
«Олександрія»: Леванідов, Басов, Бондаренко, Сімінін, Цуріков, Чорній, Запорожан (Банада, 18), Грицук (Куліш, 66), Огиря, Старенький, Пономар (Прийомов, 75)
Попередження: Сімінін (39), Бондаренко (45+2), Басов (57), Довгий (64), Паньків (73), Цуріков (76), Прийомов (90)
Вилучення: Сімінін (85)
«Ворскла» - «Зірка» - 0:0
«Ворскла»: Шуст, Пердута, А. Ткачук, Мякушко, Шарпар, Хльобас, Чеснаков, Одарюк (Зарічнюк, 84), Дм. Кравченко (Загорулько, 46), Чижов, Ребенок
«Зірка»: Льопка, Перейра, Драченко, Лупашко, Есеола, Бацула, Сітало (Жуков, 80), Білоног (Акименко, 46), Полегенько, Борха, Чичиков (Попов, 90)
Попередження: Чеснаков (24), Драченко (54), Пердута (59), Чичиков (60), Чижов (68)