Прем'єр-ліга. 28-й тур. Результати дня

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У 28-му турі чемпіонату України з футболу в нижній частині турнірної таблиці відбулося два матчі

«Сталь» з Кам'янського здобула перемогу над львівськими «Карпатами» в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:1. Зустріч відбулася в Дніпрі на стадіоні «Метеор». Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм був за «Карпатами». Львів'яни забили гол на 12-й хвилині. Після розіграшу кутового відзначився Андрій Нестеров. Однак «Сталь» не тільки зуміла відігратися, але і в кульмінації зустрічі здобула перемогу.

Спочатку на 69-й хвилині відзначився Роман Дебелко, а за дві хвилини до фінального свистка дальнім ударом вдалося забити Роману Карасюку.

Цей гол приніс підопічним Леоніда Кучука вольову перемогу. «Сталь» набрала 34 очки і зрівнялася з «Ворсклою». Команди ділять 7-8 місця. «Карпати" залишилися на 10-ій позиції в турнірній таблиці.

В іншому матчі «Зірка» зіграла внічию з «Дніпром» - 1:1.

Гості першими відкрили рахунок. Швидкий гол на рахунку Чеберка, який хорошим ударом пустив м'яч у нижній кут.

«Зірка» також забила швидкий гол, але тільки на початку другого тайму. Після навісу зі штрафного Перейра головою відправив м'яч у сітку.

Після цієї нічиєї, «Дніпро», який йде на передостанньому місці, відстає від «Карпат» лише на два очки. У наступному турі команди, які борються за виживання, чекає очна зустріч.