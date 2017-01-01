Прем'єр-ліга. Мінімальні перемоги «Ворскли», «Карпат» та «Сталі»
- Сьогодні, 20:55
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Розсилка
Відбулися три матчі в українській Прем'єр-лізіМатчами у Полтаві, Луцьку та Кропивницькому завершився у суботу, 27 травня, передостанній, 31-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.
Мінімальну перемогу «Ворскли» над «Дніпром» (1:0) забезпечив гол Вячеслава Шарпара, який на 49-й хвилині відзначився влучним дальнім пострілом, «Волинь» на 38 хвилині пропустила м'яч від львівських «Карпат» у виконанні Олексія Гуцуляка - 0:1, а «Зірка» з таким же рахунком поступилася «Сталі» з Кам'янського, у складі якої на 78-й хвилині поздоровлення від одноклубників приймав Денис Васін.
Турнірне становище:
перша шістка – «Шахтар» - 79 очок, «Динамо» - 64, «Зоря» - 51, «Олімпік» - 44, «Олександрія» - 39, «Чорноморець» - 38;
друга шістка – «Ворскла» - 41, «Сталь» - 40, «Зірка» - 34, «Карпати» - 27, «Дніпро» - 22, «Волинь» - 7.
У заключному, 32-му турі 31 травня зіграють: «Сталь» - «Ворскла», «Дніпро» - «Волинь», «Карпати» - «Зірка», «Динамо»" – «Чорноморець», «Зоря» - «Олімпік», «Олександрія» - «Шахтар».