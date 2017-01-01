Прем'єр-ліга. Мінімальні перемоги «Ворскли», «Карпат» та «Сталі»

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Відбулися три матчі в українській Прем'єр-лізі

Матчами у Полтаві, Луцьку та Кропивницькому завершився у суботу, 27 травня, передостанній, 31-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Мінімальну перемогу «Ворскли» над «Дніпром» (1:0) забезпечив гол Вячеслава Шарпара, який на 49-й хвилині відзначився влучним дальнім пострілом, «Волинь» на 38 хвилині пропустила м'яч від львівських «Карпат» у виконанні Олексія Гуцуляка - 0:1, а «Зірка» з таким же рахунком поступилася «Сталі» з Кам'янського, у складі якої на 78-й хвилині поздоровлення від одноклубників приймав Денис Васін.





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