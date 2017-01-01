Прем'єр-ліга. В Полтаві і Дніпрі без голів

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Відбулося два матчі в другій шістці чемпіонату України

У матчі 25-го туру чемпіонату України «Ворскла» – «Карпати» зафіксована нічия. Поєдинок пройшов у суботу в Полтаві і завершився з рахунком 0:0.

«Ворскла» продовжує лідирувати в другій шістці чемпіонату України, набравши 28 очок. Шанси вибитися в лідеру є у «Сталі», яка сьогодні зіграє з «Дніпром» на виїзді. У «Карпат» тепер 18 очок.

В іншому матчі у Дніпрі теж зафіксовані нулі. Так зіграли «Дніпро» і «Сталь». Підопічні Михайленка продовжили свою вражаючу серію – дев'ять матчів без поразок. Правда, і перемогти цього разу не вийшло.

Команди провели активно поєдинок. У господарів небезпечно загострював Довбік, у гостей мав шанси відзначитися Карікарі. Однак глядачі голів у матчі так і не побачили.