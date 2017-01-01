Президент ФК «Полтава» оголосив про ліквідацію клубу після скандального скасування матчу з «Шахтарем»

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Заяву було зроблено на зустрічі з уболівальниками на клубному стадіоні

Президент ФК «Полтава» Леонід Соболєв підтвердив свої слова про те, що «Полтава» на знак протесту знімається з усіх змагань.

«Це правдива інформація про ліквідацію клубу. Вся інфраструктура перейде дитячій школі. Полтава однозначно знімається, я в цьому цирку брати участь не буду. Вболівальників треба поважати! У нас про популяризацію футболу забули. Так склалися обставини в українському футболі. Футбол з дітей починається, а не з запрошення бразильців». Ймовірно, майбутнє «Полтави» проясниться вже завтра: саме в цей день Соболєв раніше обіцяв звільнити всіх співробітників клубу. Також президент полавского клубу поскаржився: «Я вибачаюсь перед уболівальниками. Нам соромно, що так вийшло. Але люди в Києві не знають, що таке сором. Діти беруть приклад з діючих футболістів – Срни, Ракицького. Діти прийшли на гравців, які так і не вийшли на поле. «Шахтар» вчинив погано, я закликаю полтавців забути про такий клуб».

«Я дізнався про це рішення з публікацій в інтернеті, були знімки з таких ракурсів, де у нас усе погано. Але жодної людини на прийманні поля не було. Всі рішення приймалися за знімками. Але ж поки не вийшов на поле, не визначиш. Відштовхуватися потрібно не від кольору трави, а від якості. Воно у нас рівне і якісне. Бразильці «Шахтаря» взагалі на пляжі грали!» – зазначив президент «Полтави». «Щоправда, тут директор матчу був, але які він робив доповіді, я не знаю. Впевнений, що вони були поганими. Вони не можуть бути незалежними, адже що їм зверху кажуть, те вони й роблять. Мені крім Макарова ніхто і не дзвонив. Я розумію, що таке поле, скільки праці вкладено. Сюди ж жодна людина не приїхала. Рішення приймав Дигтярь. Якби він любив своє місто і полтавчан, рішення було б іншим. Я йому вчора казав: надягни м'яке взуття і пройди – подивишся, чи є купини».

Нагадаємо, що у Полтаві скасовано матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу «Полтава» – «Шахтар» через незадовільний стан газону стадіону «Локомотив». Приймаючій стороні було запропоновано перенести матч на арену імені Олексія Бутовського, де проводить свої матчі команда Прем'єр-ліги полтавська «Ворскла». Однак керівництво ФК «Полтава» категорично відкинуло цю пропозицію і пообіцяло на знак протесту знятися зі змагань у Першій лізі і розформувати команду.



Джерело: sportarena.com