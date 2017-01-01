Президент Примери пообіцяв відкрити кримінальну справу щодо ситуації навколо Зозулі

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Хав'єр Тебас прокоментував повернення Романа Зозулі з «Райо Вальєкано» в «Бетіс»

Президент іспанської Прімери (вища ліга чемпіонату Іспанії з футболу, аналог УПЛ) Хав'єр Тебас дав свій коментар щодо ситуації, яка сталася з українським нападником Романом Зозулею



- У нас була розмова з «Бетісом» і «Райо Вальєкано» і вранці в п'ятницю я зустрічаюся з самим футболістом, - каже Тебас. – Якщо в ході цієї зустрічі я з'ясую, що «Райо» незаконно повівся з Зозулею, то наша позиція буде чіткою: ми будемо відкривати кримінальну справу. Ми не можемо допустити, щоб футболістів обмежували в їх правах. Якщо ми з'ясуємо, що Зозуля був змушений покинути «Райо Вальєкано», то ми без вагань подамо в суд. У нас існує свобода, тому не можна ображати ідеї жодної людини. Нам потрібно проявити терпіння і дотримуватися закону, подобається нам це чи ні.

Нагадаємо, що у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов з «Бетіса» в оренду в інший іспанський клуб «Райо Вальєкано». Однак, фанати «Райо», що відрізняються своїми ліворадикальними поглядами, назвали українця нацистом і зажадали від керівництва клубу негайно повернути гравця в «Бетіс».