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    Президент WADA закликав МОК максимально швидко позбавити Росію права брати участь в ОІ-2018

    • Сьогодні, 19:18
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    З іншого боку, Ріді виступає за те, щоб російські легкоатлети виступили на ЧС-2017 в Лондоні

    Президент Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Крейг Ріді закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) як можна швидше вирішити питання щодо відсторонення Росії від зимової Олімпіади 2018 року, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на пост кореспондента Daily Telegraph Бена Рамсбі у своєму Twitter. Також Ріді додав, що Росія буде боротися за те, щоб повернути собі членство у Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) та взяти участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройде в Лондоні цього року.

    Росію виключили з Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF) в листопаді 2015 року. З тих пір спортсмени збірної Росії не можуть виступати на змаганнях під прапором своєї країни. Є винятки, коли атлети виступають, як нейтральні учасники, які не представляють жодну країну.

    Джерело: УНІАН

    МОК
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