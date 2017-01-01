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    Призовий фонд Ролан Гаррос збільшили на 12 відсотків

    • Сьогодні, 19:40
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    Переможці престижного турніру на цей раз отримають по 2,1 мільйона євро кожен

    Призовий фонд турніру "Великого шолома" Ролан Гаррос буде збільшений на 12 відсотків у порівнянні з минулим роком і складе 36 мільйонів євро.

    Переможці престижного турніру в цей раз отримають по 2,1 мільйона євро кожен. Тенісисти, що вибудуть на стадії першого раунду, зароблять по 35 тисяч євро.

    Ролан Гаррос пройде в Парижі з 22 травня по 11 червня.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Ролан Гаррос
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