Призовий фонд Ролан Гаррос збільшили на 12 відсотків

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Переможці престижного турніру на цей раз отримають по 2,1 мільйона євро кожен

Призовий фонд турніру "Великого шолома" Ролан Гаррос буде збільшений на 12 відсотків у порівнянні з минулим роком і складе 36 мільйонів євро.

Переможці престижного турніру в цей раз отримають по 2,1 мільйона євро кожен. Тенісисти, що вибудуть на стадії першого раунду, зароблять по 35 тисяч євро.

Ролан Гаррос пройде в Парижі з 22 травня по 11 червня.

Джерело: segodnya.ua