Проценко та Земляк стали призерами етапу Діамантової ліги в Шанхаї

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Андрій - третій в стрибках у висоту, Ольга взяла бронзу на 400-метрівці

став призером другого етапу Діамантово ліги, який проходить в Шанхаї. Український стрибун у висоту завершив змагання з результатом 2.27, який став для нього найкращим у сезоні.

Проценко, який став четвертим на Олімпійських іграх в Ріо, взяв стартову висоту 2.20 тільки з другої спроби, але потім 2.24 і 2.27 підкорилися йому з першого разу. А ось планку на висоті 2.30 Андрій три рази збив. У підсумку українець зміг показати третій результат.

Другий поспіль етап Діамантової ліги впевнено виграв Мутаз Баршим. Катарець переміг з результатом 2.33, який підкорив з першої спроби. Друге місце зайняв китаєць Ванг Ю, який зумів підкорити планку на висоті 2.30. Відзначимо невдачу олімпійського чемпіона Ріо канадця Дерека Друена, який не впорався зі стартовою висотою.

Ще одним українським призером шанхайського етапу Діамантово ліги стала Ольга Земляк. Фіналістка Олімпійських ігор стала третьою на дистанції 400 метрів. Причому на фінішну пряму Земляк вийшла другою, однак буквально на останніх метрах її випередила американка Наташа Хастінгс (49.84). Ольга прибігла третьою і показала час 50.89 - особистий рекорд сезону.

Виграла 400-метрівку головна фаворитка - представниця Багамських островів Шона Міллер. Її час - 49.77 - став кращим результатом сезону.

Джерело: xsport.ua