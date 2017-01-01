Продажі квитків на бій Кличка з Джошуа побили касовий рекорд «Уемблі»

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Продажі квитків на поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа побили касовий рекорд лондонського стадіону «Уемблі» серед боксерських боїв

Про це повідомляє Sky Sports.



На поєдинок продано вже більше 80 тисяч квитків. Попередній рекорд арени на боксерських боях був встановлений в 2014 році перед зустріччю між британцями Карлом Фрочем і Джорджем Гроувзем (близько 77 тисяч).

«Попит на квитки на бій Джошуа - Кличко феноменальний, це найбільший поєдинок в історії Великобританії», - розповів промоутер британця Едді Херн. Він також повідомив, що відправив запит до мерії Лондона з проханням збільшити місткість арени на п'ять тисяч місць. Всього стадіон розрахований на 90 тисяч глядачів.



Поєдинок відбудеться 29 квітня. На кону буде стояти титул Чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), яким володіє Джошуа, і вакантний титул Суперчемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).