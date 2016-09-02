Промоутер оголосив ім'я наступного суперника Ломаченка

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Українець влітку проведе реванш проти Орланда Салідо

Промоутер Боб Арум назвав наступного суперника свого підопічного – чемпіона світу за версією WBO в першій легкій вазі українця(8-1-0, 6 КО). Влітку українець вийде в ринг проти мексиканця Орланда Салідо (43-13-4, 30 КО).

"Наступний бій Ломаченка відбудеться влітку проти Орланда Салідо. Ми дійшли згоди. Василь дуже радий знову вийти на ринг проти Салидо", – цитує Арума boxing-mma.

Нагадаємо, що свою єдину поразку на рингу Ломаченко зазнав саме від Салидо в березні 2014 року. Мексиканець дуже брудно провів той бій, часто завдаючи удари нижче пояса. Але судді не звертали увагу на це і роздільним рішенням віддали перемогу Салидо. З тих пір Ломаченко дуже хотів реваншу, щоб помститися за несправедливу поразку.

Таки ж, Орландо Салідо до зустрічі з українцем проведе ще один бій, який запланований у нього на 27 травня в Мексиці, але суперник поки не відомий.

Нагадаємо, що в квітні Ломаченко захистив чемпіонський пояс, перемігши технічним нокаутом Джейсона Сосу.

Джерело: segodnya.ua