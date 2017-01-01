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    ПСЖ сенсаційно розгромив «Барселону» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 00:49
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    Гра завершилася з рахунком 4:0.

    У Парижі і Лісабоні завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в двох парах, де ПСЖ розгромив іспанську «Барселону» з рахунком 4:0, а «Бенфіка» обіграла німецьку «Боруссію» з Дортмунда - 1:0.

    Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 8 березня в Барселоні і Дортмунді, відповідно.

    Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, перший матч

    ПСЖ – «Барселона» – 4:0

    Голи: Ді Марія, 18, 55, Дракслер, 40, Кавані, 71.

    «Бенфіка»«Боруссія» Д - 1:0

    Мітроглу, 49 (1:0)


    футбол Ліга чемпіонів
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