ПСЖ сенсаційно розгромив «Барселону» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 00:49
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Гра завершилася з рахунком 4:0.
У Парижі і Лісабоні завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в двох парах, де ПСЖ розгромив іспанську «Барселону» з рахунком 4:0, а «Бенфіка» обіграла німецьку «Боруссію» з Дортмунда - 1:0.
Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 8 березня в Барселоні і Дортмунді, відповідно.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, перший матч
ПСЖ – «Барселона» – 4:0
Голи: Ді Марія, 18, 55, Дракслер, 40, Кавані, 71.
«Бенфіка» - «Боруссія» Д - 1:0
Мітроглу, 49 (1:0)