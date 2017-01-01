Путін хоче провести ще одну Олімпіаду в Росії

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Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність організувати ще одні Олімпійські Ігри в Росії

За словами глави Кремля, крім Москви ОІ можуть також прийняти Сочі, де у 2014 році відбулася зимова Олімпіада, а також Санкт-Петербург і Казань, повідомляє Associated Press.



«Поки що ми не будемо робити якихось певних заяв. Однак не виключаю можливість того, що Росія боротиметься за право провести ще одні Ігри», – зазначив Путін.

У січні 2017 року перший віце-спікер Держдуми і голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков заявив, що РФ може претендувати на організацію Літніх Ігор 2028 року.

Раніше національні антидопінгові організації (NADO) з 19 країн закликали усунути російських спортсменів від участі в усіх міжнародних змаганнях, а також відібрати у РФ право на проведення змагань через звинувачення у використанні допінгу на державному рівні.

Повідомлялося, що більше тисячі атлетів з РФ підозрюють у використанні заборонених речовин, що на державному рівні покривалося Росією.