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    П'ять гравців «Шахтаря» можуть не вийти на поле в матчі з «Динамо»

    • Сьогодні, 19:32
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    Футболісти можуть бути дискваліфіковані через перебір жовтих карток

    П'ять гравців донецького «Шахтаря» можуть пропустити центральний матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги проти київського «Динамо». Якщо Фред зараз не грає, то Срна, Степаненко, Бернард, Дентіньо і Бланко-Лещук ризикують не вийти на поле НСК «Олімпійський». Адже найближчий матч гірників із земляками з «Олімпіка» обіцяє бути неабияким. Помаранчево-чорним напевно хочеться поставити на місце команду, яка в поточному чемпіонаті ще жодного разу не дала себе обіграти лідеру турніру.

    Жовті картки для будь-якого з перерахованих вище гравців стануть перешкодою напередодні матчу лідерів. У свою чергу, у складі «Динамо» в найближчому матчі з луганською «Зорею» необхідно бути вкрай обережними Морозюку, Виді і Федорчуку. Вони у разі отримання попередження також пропустять наступний поєдинок.

    Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться в наступну п'ятницю, 21 квітня, на НСК «Олімпійський». Початок гри о 20.00

    Джерело: УНІАН

    футбол «Динамо» «Шахтар»
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