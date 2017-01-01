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    П'ять нагород виграли українські легкоатлети на турнірі у Франції

    • Сьогодні, 10:37
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    На п'єдестал піднімалися Кіліпко, Земляк, Ляхова, Ткачук та Плотіцина

    Особисті рекорди, найкращі результати сезону, перемоги і призові місця українських легкоатлеток – усе це подарував міжнародний легкоатлетичний турнір Meeting Elite en Salle de Metz (12 лютого, Мец, Франція).

    Українка Марина Килипко продовжує покращувати особисті рекорди зі стрибків з жердиною у приміщенні. 4 лютого у Карлсруе вона настрибала 4,50 м, а у Меці підняла планку свого рекорду ще на п’ять сантиметрів. Висоту 4,55 м Марина подолала з третьої спроби.

    Ольга Земляк поліпшила найкращий результат нинішнього сезону з бігу на 400 метрів і з часом 52,09 с фінішувала другою. На одну десяту її випередила француженка Флорія Гуей. Найкращий результат сезону показала і подруга Ольги по олімпійській естафетній команді 4х400 метрів Тетяна Мельник – 54,30 с.

    Відразу дві наші легкоатлетки ввійшли до призової трійки на дистанції 800 метрів – і також з найкращими результатами нинішнього сезону. Ольга Ляхова фінішувала другою (2.00,92 хв), поступившись марокканці Малікі Аккауї всього однією сотою секунди. Анастасія Ткачук була третьою (2.01,57 хв).

    Блискучу серію стартів цього року продовжила й Анна Плотіцина. На дистанції 60 метрів з бар’єрами вона друга з найкращим результатом сезону – 8,02 с. У переможниці, бельгійки Анне Загре, 7,98 с. Фінал Б виграла ще одна українка, Олена Яновська – 8,33 с. У забігу вона пробігла на одну соту швидше, що і стало її новим SB.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України
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