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    П'ять спаринг-партнерів Володимира Кличка стали чемпіонами світу

    • Сьогодні, 21:41
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    Майріс Бріедіс виграв пояси WBC і IBF в першій важкій вазі

    Перемога латвійського боксера Майріс Бріедіснад представником Німеччини Марко Хуком, яка принесла йому титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF в першій важкій вазі, стала черговим великим досягненням для боксерів, які працювали свого часу спаринг-партнерами Володимира Кличка.

    Першим серед колишніх спаринг-партнерів Володимира завоював титул чемпіона світу американський суперважкоатлет Деонтей Уайлдер, який відібрав у січні 2015 року титул WBC у канадця Бермейна Стіверна.

    Потім настала черга британця Ентоні Джоуша, який завоював титул IBF в суперважкій вазі в бою з Чарльзом Мартіном в квітні минулого року. У грудні 2016- го поясами чемпіонів світу обзавелися ще два колишніх спаринг-партнера Володимира Кличка – російський боксер Мурат Гассиев став чемпіоном IBF в першій важкій вазі, а новозеландець Джозеф Паркер – чемпіоном WBO у вазі суперважкій.

    І ось до цієї когорти приєднався важкоатлет Майріс Брієдіс.

    Джерело: segodnya.ua

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