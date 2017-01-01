П'яте місце – найкращий результат українських грацій на Гран-прі в Іспанії
- Сьогодні, 15:44
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Вікторія Мазур і Олена Дьяченко не зуміли потрапити на п'єдестал пошани іспанського Гран-пріУкраїнські гімнастки Вікторія Мазур і Олена Дьяченкоопинилися поза подіумом на четвертому етапі Гран-прі, що проходив в іспанському місті Марбелья.
В перший день змагань відбулося багатоборство, воно ж є кваліфікацією серед лічниць на четвертому етапі Гран-прі цього року.
За сумою балів за чотири види Вікторія (66,550) і Олена (66,250) посіли відповідно 10-те і 11-те місця.
Весь п'єдестал зайняли представниці Росії Олександра Солдатова, Орина Аверіна і Юлія Бравікова, четвертою стала лідер збірної Болгарії Невяна Владінова.
Вікторія Мазур кваліфікувалася до фіналів з обручем (4) і м'ячем (5), Олена Дьяченко відібралася до фіналів з обручем (6) і стрічкою (5).
Другий день змагань також не приніс нашім граціям медалей.
У фіналі з обручем Україну представили Вікторія Мазур (17,150) та Олена Дьяченко (17,000). На жаль, дрібні помарки не дозволили нашим граціям боротися за місце в трійці, але вони посіли гідне 5-те і 6-те місця відповідно.
ᅠ - ФІНАЛ. Обруч.
1. Олександра Солдатова RUS) 19,350
2. Юлія Бравікова (RUS) 18,300
3. Невяна Владінова (BUL) 18,050
4. Ніколь Зелікман (ISR) 17,600
5. Вікторія МАЗУР 17,150
6. Олена ДЯЧЕНКО 17,000
У фіналі з м'ячем нашу країну представляла тільки Вікторія Мазур, але, на жаль, були допущені помилки, які опустили спортсменку на 9-й рядок турнірної таблиці (16,700).
ᅠ - ФІНАЛ. М'яч.
1. Олександра Солдатова RUS) 19,250
2. Невяна Владінова (BUL) 18,550
3. Орина Аверіна (RUS) 18,400
...
9. Вікторія МАЗУР 16,700
У фіналі зі стрічкою Олена Дьяченко не змогла впоратися з підступним предметом (15,900) і залишилася на 9-му місці.
Джерело: Федерація гімнастики України