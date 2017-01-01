П'яте місце – найкращий результат українських грацій на Гран-прі в Іспанії

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Вікторія Мазур і Олена Дьяченко не зуміли потрапити на п'єдестал пошани іспанського Гран-прі

Українські гімнасткиопинилися поза подіумом на четвертому етапі Гран-прі, що проходив в іспанському місті Марбелья.

В перший день змагань відбулося багатоборство, воно ж є кваліфікацією серед лічниць на четвертому етапі Гран-прі цього року.

За сумою балів за чотири види Вікторія (66,550) і Олена (66,250) посіли відповідно 10-те і 11-те місця.

Весь п'єдестал зайняли представниці Росії Олександра Солдатова, Орина Аверіна і Юлія Бравікова, четвертою стала лідер збірної Болгарії Невяна Владінова.

Вікторія Мазур кваліфікувалася до фіналів з обручем (4) і м'ячем (5), Олена Дьяченко відібралася до фіналів з обручем (6) і стрічкою (5).

Другий день змагань також не приніс нашім граціям медалей.

У фіналі з обручем Україну представили Вікторія Мазур (17,150) та Олена Дьяченко (17,000). На жаль, дрібні помарки не дозволили нашим граціям боротися за місце в трійці, але вони посіли гідне 5-те і 6-те місця відповідно.



ᅠ - ФІНАЛ. Обруч.

1. Олександра Солдатова RUS) 19,350

2. Юлія Бравікова (RUS) 18,300

3. Невяна Владінова (BUL) 18,050

4. Ніколь Зелікман (ISR) 17,600

5. Вікторія МАЗУР 17,150

6. Олена ДЯЧЕНКО 17,000



У фіналі з м'ячем нашу країну представляла тільки Вікторія Мазур, але, на жаль, були допущені помилки, які опустили спортсменку на 9-й рядок турнірної таблиці (16,700).



ᅠ - ФІНАЛ. М'яч.

1. Олександра Солдатова RUS) 19,250

2. Невяна Владінова (BUL) 18,550

3. Орина Аверіна (RUS) 18,400

...

9. Вікторія МАЗУР 16,700



У фіналі зі стрічкою Олена Дьяченко не змогла впоратися з підступним предметом (15,900) і залишилася на 9-му місці.

Джерело: Федерація гімнастики України