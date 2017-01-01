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    П'яте місце – найкращий результат українських грацій на Гран-прі в Іспанії

    • Сьогодні, 15:44
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    Вікторія Мазур і Олена Дьяченко не зуміли потрапити на п'єдестал пошани іспанського Гран-прі

    Українські гімнастки Вікторія Мазур і Олена Дьяченкоопинилися поза подіумом на четвертому етапі Гран-прі, що проходив в іспанському місті Марбелья.

    В перший день змагань відбулося багатоборство, воно ж є кваліфікацією серед лічниць на четвертому етапі Гран-прі цього року.

    За сумою балів за чотири види Вікторія (66,550) і Олена (66,250) посіли відповідно 10-те і 11-те місця.

    Весь п'єдестал зайняли представниці Росії Олександра Солдатова, Орина Аверіна і Юлія Бравікова, четвертою стала лідер збірної Болгарії Невяна Владінова.

    Вікторія Мазур кваліфікувалася до фіналів з обручем (4) і м'ячем (5), Олена Дьяченко відібралася до фіналів з обручем (6) і стрічкою (5).

    Другий день змагань також не приніс нашім граціям медалей.

    У фіналі з обручем Україну представили Вікторія Мазур (17,150) та Олена Дьяченко (17,000). На жаль, дрібні помарки не дозволили нашим граціям боротися за місце в трійці, але вони посіли гідне 5-те і 6-те місця відповідно.

    ᅠ - ФІНАЛ. Обруч.
    1. Олександра Солдатова RUS) 19,350
    2. Юлія Бравікова (RUS) 18,300
    3. Невяна Владінова (BUL) 18,050
    4. Ніколь Зелікман (ISR) 17,600
    5. Вікторія МАЗУР 17,150
    6. Олена ДЯЧЕНКО 17,000

    У фіналі з м'ячем нашу країну представляла тільки Вікторія Мазур, але, на жаль, були допущені помилки, які опустили спортсменку на 9-й рядок турнірної таблиці (16,700).

    - ФІНАЛ. М'яч.
    1. Олександра Солдатова RUS) 19,250
    2. Невяна Владінова (BUL) 18,550
    3. Орина Аверіна (RUS) 18,400
    ...
    9. Вікторія МАЗУР 16,700

    У фіналі зі стрічкою Олена Дьяченко не змогла впоратися з підступним предметом (15,900) і залишилася на 9-му місці.

    Джерело: Федерація гімнастики України

    художня гімнастика Гран-прі
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