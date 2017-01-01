П'ятиборець Тимощенко виграв третю в сезоні медаль на Кубку світу

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Український призер Олімпійських ігор фінішував третім в Угорщині

, срібний призер Олімпійських Ігор в Ріо, став бронзовим призером третього етапу Кубка світу зі сучасного п'ятиборства, що пройшов в угорському Кечкеметі. Українець, який виграв, нагадаємо, попередні змагання Кубка світу, до останніх метрів претендував на перемогу, але все ж поступився Валентену Праду з Франції і Бенедеку Деметеру з Угорщини.

Після плавання та фехтування Тимощенко займав 11-е місце, причому він в цей момент йшов лише третім з українців. Його тезка Павло Зведенюк навіть був лідером змагань, а Денис Павлюк займав десяте місце.

Зі Зведенюком сталася драма в конкурі - його норовистий кінь чотири рази відмовлявся брати бар'єр, через що українець з лідерів перейшов в аутсайдери. Кінь, на якому виступав Тимощенко, збив жердину на останній перешкоді, не давши Павлу здійснити чистий гіт. Проте, лідер збірної України перед останньою дисципліною п'ятиборства, комбайном, виявився на восьмому місці - всього в 15 секундах відставання від лідера, угорця Деметера.

Підбігаючи до останнього вогневого рубежу, Тимощенко вже займав четверту позицію, а чудова стрільба вивела його на перше місце. За весь «комбайн» Павло допустив лише два промахи! Втім, після останньої стрільби за спиною українців опинилися Деметер і Прад. Француз зробив потужний ривок і відірвався від конкурентів. За кілька сотень метрів до фінішу Тимощенко зробив відчайдушну спробу наздогнати француза, але підтягнув за собою Деметера, який на фінішній прямій зумів випередити Павла. А Праду вистачило сил, щоб не дати переслідувачам наздогнати себе.

Відео трансляції комбайна - останнього виду п'ятиборства.





Відмінно провів комбайн і Павлюк, який зумів з 11-го місця піднятися на 7-е!

Днем раніше змагалися жінки, де відмінно себе зарекомендувала українка Зінаїда Батрак. Вона перед конкуром взагалі входила до першої п'ятірки, проте після невдачі в ньому опустилася в середину другої 20-ки. «Комбайн» підняв Батрак на підсумкове 11-е місце. Перемогу ж здобула досвідчена литовка Лаура Асадаускайте.

Джерело: xsport.ua