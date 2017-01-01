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    П'ятиборство. Українець завоював срібло етапу Кубка світу в США

    • Сьогодні, 21:49
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    Наш спортсмен посів 2-е місце на турнірі в Лос-Анджелесі

    У США проходить перший етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства сезону-2017, де срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де Жанейро, 30-річний українець Павло Тимощенко зайняв 2-е місце. Результат нашого спортсмена 1445 очок.

    Переміг угорець Бенце Деметер, випередивши українця на 5 очок.

    Трійку призерів замкнув чемпіон ОІ-2016 росіянин Алєксандр Лесун (1419).

    Ще один українець Павло Зведенюк зайняв 12-е місце (1391).

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