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Переможець Олімпіади-2016 став триразовим чемпіоном Європи

Українець Ігор Радівілов завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у вправі на кільцях.

Наш спортсмен показав результат 15.033.

Чемпіоном Європи в третій раз поспіль став грек Елефтеріос Петруніас (15.433), що завоював "золото" в цій вправі і на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.

Срібна медаль дісталася британцеві Кортні Тулочу (15.066).

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить в Клужі, Румунія, і триватиме до 23 квітня.

Джерело: segodnya.ua