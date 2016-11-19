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    Радівілов завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

    • Сьогодні, 20:28
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    Переможець Олімпіади-2016 став триразовим чемпіоном Європи

    Українець Ігор Радівілов  завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у вправі на кільцях.

    Наш спортсмен показав результат 15.033.

    Чемпіоном Європи в третій раз поспіль став грек Елефтеріос Петруніас (15.433), що завоював "золото" в цій вправі і на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.

    Срібна медаль дісталася британцеві Кортні Тулочу (15.066).

    Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить в Клужі, Румунія, і триватиме до 23 квітня.

    Джерело: segodnya.ua

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