Радівілов завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
- Сьогодні, 20:28
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Переможець Олімпіади-2016 став триразовим чемпіоном Європи
Українець Ігор Радівілов завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у вправі на кільцях.
Наш спортсмен показав результат 15.033.
Чемпіоном Європи в третій раз поспіль став грек Елефтеріос Петруніас (15.433), що завоював "золото" в цій вправі і на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.
Срібна медаль дісталася британцеві Кортні Тулочу (15.066).
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить в Клужі, Румунія, і триватиме до 23 квітня.
Джерело: segodnya.ua