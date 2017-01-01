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    «Реал» став рекордсменом за кількістю єврокубкових фіналів

    • Сьогодні, 15:28
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    «Королівський клуб» обійшов «Барселону» за кількістю таких матчів

    Мадридський «Реал» за сумою двох матчів обіграв земляків з "Атлетіко" (3:0 і 1:2) і вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

    Для «Реалу» це буде 19 фінал єврокубків: 15 – в Кубку/Лізі чемпіонів (11 перемог), по два рази «Реал» грав у фіналах Кубка кубків та Кубка УЄФА (2 перемоги).

    Таким чином, «Реал» став рекордсменом за кількістю єврокубкових фіналів. «Королівський клуб» обійшов «Барселону», на рахунку якої 18 таких матчів.

    футбол спорт Ліга чемпіонів
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