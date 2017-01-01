

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Королівський клуб» обійшов «Барселону» за кількістю таких матчів

Мадридський «Реал» за сумою двох матчів обіграв земляків з "Атлетіко" (3:0 і 1:2) і вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Для «Реалу» це буде 19 фінал єврокубків: 15 – в Кубку/Лізі чемпіонів (11 перемог), по два рази «Реал» грав у фіналах Кубка кубків та Кубка УЄФА (2 перемоги).

Таким чином, «Реал» став рекордсменом за кількістю єврокубкових фіналів. «Королівський клуб» обійшов «Барселону», на рахунку якої 18 таких матчів.